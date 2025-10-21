НБКИ: число выданных кредитных карт в сентябре снизилось на 36,5% год к году

По данным Национального бюро кредитных историй, оно составило 1,23 млн

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в сентябре 2025 года сократилось на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,23 млн (в 2024 году - 1,93 млн). Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем число новых выданных кредитных карт в сентябре сократилось на 8,9% (в августе - 1,35 млн).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 26,5% и составил 103,8 млрд. рублей (в августе - 141,2 млрд. рублей). В то же время в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился на 53% (в 2024 году - 220,7 млрд. рублей).

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в сентябре 2025 года было выдано в Москве (93,5 тыс.), Московской области (78,1 тыс.), Краснодарском крае (55,5 тыс.), Санкт-Петербурге (52,1 тыс.) и Свердловской области (40 тыс.).

При этом среди 30 регионов - лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика сокращения их числа в сентябре относительно августа была зафиксирована в Республике Крым (-13,8%), Москве (-12,6%), Оренбургской (-11,4%) и Новосибирской (-11%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-10,9%).

"После двух месяцев небольшого увеличения выдачи кредитных карт, в сентябре она вновь сократилась. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило более 35%. Таким образом, аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.