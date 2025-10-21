Грузовые ж/д тарифы в России за 1,5 года выросли почти на 19%

Основные вызовы связаны с логистикой и ростом себестоимости товаров, отметил председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Грузовые железнодорожные тарифы в России выросли за 1,5 года почти на 19%. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Вместе с тем, что очень сильно влияет на экономику и развитие предприятий, тарифы на железнодорожные перевозки выросли за полтора года почти на 19%. Доля логистических расходов в экспортной стоимости товаров химической промышленности достигает в основном 60-70%", - сказал он на совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность".

По его словам, основные вызовы сейчас связаны с логистикой и ростом себестоимости товаров. "К примеру, с остановкой аммиакопровода Тольятти - Одесса ведется сейчас, с одной стороны, строительство новых терминалов в порту Тамань, реализуются новые проекты по развитию международного транспортного коридора Север - Юг", - пояснил он.

Ранее в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026-2028 годов сообщалось, что грузовые железнодорожные тарифы в России могут быть проиндексированы с 1 декабря 2025 года на 10%.