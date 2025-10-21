Стоимость серебра снижается более чем на 4%

По данным на 10:44 мск, цена на драгметалл составляла $49,55 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрирует снижение более чем на 4%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 10:44 мск, цена на драгметалл составляла $49,55 за тройскую унцию (-3,57%). По состоянию на 11:05 мск, стоимость серебра ускорила снижение и торговалась на уровне $49,025 за тройскую унцию (-4,59%).

В то же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находилась на уровне $4 285 (-1,71%).