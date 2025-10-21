На Украине ограничили энергопотребление для промышленности

Графики ограничения будут действовать с 16:00 до 20:00 21 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Укрэнерго" второй день подряд вводит по всей стране ограничения энергопотребления для промышленности.

"Сегодня во всех регионах Украины будут действовать с 16:00 до 20:00 графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в Telegram-канале компании.

Накануне такие ограничения для промышленных потребителей действовали с 06:00 до 22.00.

В "Укрэнерго" также сообщили, что на утро 21 октября есть масштабные обесточивания потребителей в Черниговской области. "Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр, - отметили там. - Критическая инфраструктура переведена на генераторы".

Ранее "Черниговводоканал" сообщил, что Чернигов обесточен, отсутствует водоснабжение, объекты компании запускаются от альтернативных источников питания. Вечером в понедельник север Черниговской области остался без света из-за повреждения объектов энергетики, информировало местное облэнерго. В ночь на вторник украинское издание ТСН сообщало о взрывах в регионе.