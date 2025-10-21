"Циан" запустил конвертацию депозитарных расписок

Отмечается, что владельцам расписок не придется предпринимать дополнительных действий для участия в автоматической конвертации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Циан" запустил автоматическую и принудительную конвертацию депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении компании.

"Международная компания публичное акционерное общество "Циан" объявляет, что ее дочерняя компания МКАО "ЦН" (до редомициляции - Cian Plc) направила уведомление регистратору о начале автоматической конвертации. Эта процедура затронет расписки Cian Plc, которые учитываются в российских депозитариях: каждая такая бумага будет конвертирована в одну обыкновенную акцию МКАО "ЦН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцам расписок не придется предпринимать дополнительных действий для участия в автоматической конвертации. В соответствии с российским законодательством, после регистрации МКАО "ЦН" в РФ программа депозитарных расписок Cian Plc прекращается. В связи с этим МКАО "ЦН" направила трансфер-агенту по депозитарной программе - RCS Stock Transfer Inc. - уведомление о расторжении депозитарного договора.

Процедура принудительной конвертации может быть начата не ранее, чем через 60 календарных дней с даты регистрации МКАО "ЦН".

Бывшая холдинговая компания "Циан", Cian Plc, сообщила о редомициляции в Россию 15 октября. Это завершающий этап корпоративной реструктуризации "Циан". Ранее холдинговая компания группы была зарегистрирована в РФ. Акционеры одобрили процедуру весной 2025 года. Cian Plc подавала запрос регулятору Кипра на редомициляцию в августе.

Отмечалось, что после переезда расписки Cian Plc будут автоматически и принудительно конвертированы в акции редомицилированной компании. Компания рассматривает варианты последующего обмена этих ценных бумаг на акции МКПАО "Циан", которые торгуются на Московской бирже.