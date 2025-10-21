The Globe and Mail: США и Канада могут подписать торговое соглашение

По данным газеты, Вашингтон готов подписать соглашение по стали, алюминию и энергетике, но не по автомобилям или пиломатериалам

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение по стали, алюминию и энергетике на саммите АТЭС в конце октября. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Подобное соглашение может стать "долгожданным облегчением для канадской металлургической промышленности, которая в большей степени пострадала от введения американских тарифов", отмечает издание со ссылкой на источники. При этом подчеркивается, что США не готовы заключить соглашение по автомобилям или пиломатериалам - двум наиболее важным канадским экспортным товарам в США.

7 октября Карни и Трамп провели встречу в Вашингтоне. Как утверждала газета National Post, по ее итогам лидеры дали своим помощникам указание о быстром заключении всех необходимых торговых соглашений между двумя странами. При этом Трамп тогда публично не дал однозначного ответа на неоднократно заданные ему вопросы о том, возможно ли преодоление острых торговых споров между Вашингтоном и Оттавой, достижение новой договоренности на этот счет и снижение ставок американских таможенных пошлин на импорт.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины на ряд товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на ее сталь и алюминий сейчас составляют 50%.

Оттава с 1 сентября отменила часть ответных импортных пошлин в отношении ряда американских товаров на фоне дефицита торгового баланса, который во втором квартале 2025 года достиг рекордных показателей и составил 19,5 млрд канадских долларов (около $14 млрд). Данных по третьему кварталу не поступало.