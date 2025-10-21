Мишустин призвал увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 66%

Премьер-министр РФ отметил, что речь идет о периоде шести лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта за шесть лет необходимо увеличить на 66% по отношению к уровню 2023 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сессии Международного экспортного форума "Сделано в России".

"Ключевая задача - за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 66% соответственно к уровню 2023 года", - указал Мишустин.