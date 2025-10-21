Жигулевская ГЭС получила статус низкоуглеродного генерирующего объекта

Станция стала четырнадцатым объектом компании "Русгидро", получившим такой статус

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших гидроэлектростанций в России, Жигулевская ГЭС, расположенная в Самарской области, получила "зеленый" статус - объект признан квалифицированным низкоуглеродным генерирующим объектом (КНГО), функционирующим на основе возобновляемых источников энергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Русгидро".

Станция стала четырнадцатым объектом компании, получившим такой статус. Его наличие дает ГЭС возможность выпускать "зеленые" атрибуты. Теперь общая совокупная установленная мощность чистой генерации "Русгидро" составляет 15,714 ГВт.

"Статус КНГО подтверждает, что станция соответствует требованиям промышленной и экологической безопасности, оснащена современной системой коммерческого учета электроэнергии, при производстве которой использует только возобновляемые источники - энергию воды", - пояснили в "Русгидро".

Об атрибутах генерации

Закон, вводящий в России систему сертификации происхождения электроэнергии, вступил в силу 1 февраля 2024 года. Согласно ему вводятся такие понятия, как атрибуты генерациии, сертификаты происхождения электроэнергии.

Атрибуты можно передавать по договору вместе с электроэнергией, либо оформить сертификат, который их удостоверяет. Сертификат - документ, подтверждающий права конкретного потребителя на определенный объем атрибутов, который можно хранить и передавать отдельно от электроэнергии.

Комитет Госдумы по энергетике сообщал, что принятые меры будут способствовать стимулированию добровольного спроса на электроэнергию, производимую на основе использования ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах. При этом наличие системы сертификации повысит уверенность инвесторов, участвующих строительстве объектов возобновляемой и низкоуглеродной генерации.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).