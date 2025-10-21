В Самарской области предложили открыть филиал центра "Композитная долина"

Основными направлениями деятельности центра будут, в частности, многофункциональные материалы, химкомпоненты и технологии их производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области намерены обратиться в правительство РФ с предложением создать в регионе филиал инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина". Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы сейчас имеем такой большой заказ на новые материалы беспилотной отрасли, автомобильной промышленности, при этом мы имеем базовое сырье: "Куйбышевазот", "Тольяттиазот" и многие другие. Мы будем просить правительство России поддержать нашу идею создать филиал ИНТЦ "Композитная долина" на территории Самарской области", - сказал он на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность".

"Композитная долина" создается по поручению президента РФ Владимира Путина на базе Тульского государственного университета в рамках федерального проекта "Развитие производства композитных материалов и изделий из них", входящего в нацпроект по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия".

Основными направлениями деятельности центра будут многофункциональные материалы, химкомпоненты и технологии их производства, конструирование и производство изделий из композиционных материалов, эколого-ориентированные технологии химических производств, каталитические материалы и технологии производства химпродукции для аграрной и нефтехимической отраслей.