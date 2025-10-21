ФРП Калининградской области пополнится на 250 млн рублей

В промышленности региона продолжается восстановительный рост после спада в 2022-2023 годах, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Федеральный центр до конца 2025 года направит 250 млн рублей в Фонд развития промышленности Калининградской области для поддержки предприятий региона. Такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Алексея Беспрозванных с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.

"Встретился с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. <…> Обсудили вопросы содействия со стороны федерального ведомства. До конца года в региональный фонд развития промышленности поступит 250 млн руб. для помощи нашим предприятиям", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в 2025 году в промышленности региона продолжается восстановительный рост после спада в 2022-2023 годах, который произошел по причине санкционных ограничений. "В январе - августе 2025 г. индекс промышленного производства составил 104,2% к уровню аналогичного периода предыдущего года. В обработке за этот же период - 106%. Хороший рост", - отметил Беспрозванных.

Также на встрече в Москве он пригласил министра Алиханова на церемонию запуска гигафабрики Росатома в городе Немане. Госкорпорация намерена до 2030 года полностью локализовать производство литий-ионных аккумуляторов. Для этого в ближайшее время будут запущены две гигафабрики: в декабре 2025 года - в Калининградской области, в городе Немане; в сентябре 2026 года - на территории Москвы, в поселке Красная Пахра.

Проект строительства первой российской гигафабрики по производству полного цикла литий-ионных аккумуляторных батарей в городе Немане реализует топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии"). Проектная мощность гигафабрики составит 4 ГВт-ч в год, что позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. Производство размещается на участке площадью 23,6 гектара. Протяженность производственных линий гигафабрики составит 2,5 км. На площадке задействовано более 1,7 тыс. человек и более 170 единиц строительной техники.