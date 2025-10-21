В Ереване приветствовали снятие ограничений на транзит грузов в Армению

Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. Ереван приветствует заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан. Об этом написала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"Этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне", - отметила она.

Ранее Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению.