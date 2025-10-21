Набсовет ДОМ.РФ утвердил выплаты дивидендов акционерам в объеме 50% от чистой прибыли

Компания также приняла несколько важных решений в части корпоративного управления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет ДОМ.РФ утвердил дивидендную политику компании, которая предполагает выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли. Об этом сообщается в пресс-релизе ДОМ.РФ.

"Дивидендная политика ДОМ.РФ предполагает выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли компании, это соответствует нашей истории, и мы ожидаем, что это понравится рынку. ДОМ.РФ стремится соответствовать лучшим практикам корпоративного управления, и в этом смысле включение в первый уровень котировального списка будет важным подтверждением наших амбиций", - приводит пресс-служба слова главы ДОМ.РФ Виталий Мутко по итогам заседания наблюдательного совета компании под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Помимо утверждения дивидендной политики, ДОМ.РФ также принял ряд важных решений в части корпоративного управления. Отмечается, что ранее в состав наблюдательного совета были избраны независимые директора в составе трех человек. "Последовательное преобразование корпоративного управления нацелено на соответствие правилам листинга Московской биржи для включения акций в первый уровень котировального списка", - указано в сообщении.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении IPO (первичного размещения акций) ДОМ.РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция. Как сообщал журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, подготовка к IPO госкорпорации ДОМ.РФ идет хорошо, Минфин отмечает высокий спрос со стороны потенциальных инвесторов.

Мутко заявлял, что госкорпорация может привлечь на IPO от 15 млрд до 30 млрд рублей, а планируемое размещение станет первым за 18 лет выходом госкомпании на фондовый рынок.