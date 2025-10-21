Предприниматели смогут организовать брендированные зоны на проекте "Зима в Москве"

Представители бизнеса также смогут присоединиться к сезонному оформлению фасадов, веранд и витрин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бизнес в новом сезоне проекта "Зима в Москве" сможет создавать на центральных площадках города брендированные зоны с павильонами. Об этом сообщил журналистам представитель дирекции проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве" Иван Малофеев.

"С каждым годом мы стараемся сделать больше возможностей для бизнеса, чтобы событийную повестку для москвичей и гостей столицы формировали не только мы своими силами, но и бизнес мог заявить о себе, показать себя, найти новую аудиторию <...>. Компании смогут организовать собственную брендированную зону на центральных площадках города, например свой павильон в местах интереса туристов и москвичей", - сказал Малофеев.

Он отметил, что представители бизнеса также смогут присоединиться к сезонному оформлению фасадов, веранд и витрин. Среди других вариантов партнерских интеграций - проведение мероприятия на удобной площадке, реализация специальных предложений, событий и акций на собственных площадках под брендом городских проектов. Также можно организовать продажу собственной продукции на площадках сезонных мероприятий и в павильонах "Сделано в Москве", в этом случае город окажет пиар-поддержку и предоставит набор бесплатных сервисов для продвижения бизнеса.