На Украине ждут от Европы €6 млрд за счет дохода от активов России

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по вопросам бюджета поддержал законопроект об увеличении расходов на армию в 2025 году еще на $7,7 млрд

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Страны Европы впервые могут выделить Киеву €6 млрд за счет доходов от замороженных российских активов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По информации Гончаренко, утром во вторник комитет Рады по вопросам бюджета поддержал законопроект об увеличении расходов на армию в 2025 году еще на 325 млрд гривен ($7,7 млрд). "Всего направят (на увеличение военных расходов - прим. ТАСС) 325 млрд гривен ($7,7 млрд). Из них 292 млрд гривен (€6 млрд) - это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали, и позволят использовать на военные нужды. Такая процедура состоится впервые", - написал он в Telegram-канале.

Рада проголосует за закон об увеличении расходов на оборону в 2025 году уже 21 октября. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа также отметила, что большая часть этих расходов, €6 млрд, будет покрываться за счет международного финансирования в рамках инструмента ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов). Остальные расходы Киев планирует покрыть с помощью сокращения невоенных расходов страны и увеличения поступлений от налогов украинцев.

Ранее глава бюджетного комитета Рады обращала внимание на то, что Украина тратит на военные нужды 31% ВВП. Позднее кабмин Украины одобрил увеличение расходов на армию в бюджете на 2025 год, соответствующий законопроект был внесен в Раду. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на следующий год: на военные цели в 2026 году планируется потратить $120 млрд, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину.

Как сообщила ранее газета Politico, постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов", оно может быть одобрено в четверг на саммите лидеров стран блока. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.