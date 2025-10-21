ГД приняла закон о переносе наделения Казначейства полномочиями валютного контроля

Необходимость переноса сроков связана с блокирующими санкциями США, не позволяющими распорядителям средств федерального бюджета проводить платежи в валютах недружественных стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о переносе срока наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля для участников бюджетного процесса с 1 января 2026 года на 1 января 2028 года. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О валютном регулировании и валютном контроле" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

Необходимость переноса сроков связана с блокирующими санкциями США, не позволяющими распорядителям средств федерального бюджета проводить платежи в валютах недружественных стран, указывают в кабмине.

"Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков вступления в силу положений, предусмотренных частью 1 статьи 4 закона № 353-ФЗ, как минимум еще на два года", - говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению поправок к документу не поступало.