ГД приняла закон о праве финплатформ на выпуск и продажу своих ценных бумаг

Цель закона - предоставление оператору финансовой платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами на финансовой платформе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому финансовые платформы смогут выпускать ценные бумаги и выступать стороной сделок с ними на своих же платформах. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, направлен на дальнейшее развитие финансовых сделок с использованием финансовых платформ.

Цель закона - предоставление оператору финансовой платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами на финансовой платформе. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам на финансовых платформах, считают авторы документа.

Закон расширяет перечень квалифицированных инвесторов, включая в него операторов финансовых, инвестиционных платформ, а также операторов информационных систем выпуска и обмена цифровых финансовых активов.

К эмитентам будут относиться лица, выпускающие цифровые права по законам РФ и присоединившиеся к договору об оказании услуг с оператором финансовой платформы для сделок с этими правами.

К эмитентам также будут отнесены операторы финансовой платформы, выступающие стороной финансовых сделок в отношении выпущенных ими ценных бумаг и цифровых прав. Финансовые сделки по приобретению ценных бумаг и цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут совершаться без участия брокера. При этом платформа сама сможет признать пользователя квалифицированным инвестором, избавляя его от повторных процедур подтверждения статуса.

О снятии ограничений

Теперь операторы финплатформ смогут не просто предоставлять инфраструктуру, а сами становиться стороной сделки по выпущенным ими ценным бумагам или цифровым правам, пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Это снимает старое ограничение, когда платформа могла только соединять инвестора и эмитента, не участвуя напрямую в сделке. Поправки также затрагивают вопрос статуса квалифицированных инвесторов. В новый список войдут сами операторы финансовых и инвестиционных платформ, операторы информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы, а также операторы обмена этими активами. Это значит, что цифровой рынок станет более связным: крупные игроки смогут действовать наравне с профессиональными инвесторами, используя собственные инструменты и технологии", - указал он.

В то же время законом предусмотрена защита от ошибок или злоупотреблений: если оператор платформы неправомерно признает клиента квалифицированным инвестором и тот понесет убытки, компания обязана будет выкупить у него бумаги или цифровые права за свой счет и компенсировать расходы, отметил депутат. "Иск можно подать в течение года после сделки. Это важный элемент ответственности, который балансирует упрощение процедур и защиту интересов частных инвесторов", - подчеркнул Говырин.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.