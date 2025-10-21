"Газпром" начал применять лазерную сварку труб газопроводов в полевых условиях

Как отметила компания, по ее заказу российские научно-промышленные организации создали уникальный мобильный комплекс

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Газпром" первым в мире начал применять лазерную сварку труб магистральных газопроводов в полевых условиях, технология будет использоваться при капитальном ремонте и строительстве. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Как отметила компания, по ее заказу российские научно-промышленные организации создали уникальный мобильный комплекс. На специализированном самоходном агрегате размещена установка лазерной сварки, которая позволяет в автоматическом режиме выполнять кольцевые сварные соединения труб диаметром от 720 мм до 1420 мм.

"Лазерная сварка превосходит традиционные методы по скорости, экономичности и надежности. Она выполняется в более узком зазоре между свариваемыми трубами, что существенно повышает производительность работ. Объем расплавляемого металла сокращается втрое, снижается расход сварочных материалов, а полученные монтажные стыки обладают в полтора-два раза более высокими механическими свойствами. Сварка лазером имеет минимальную зону термического влияния на металл трубы, что снижает риск образования дефектов при дальнейшей эксплуатации", - подчеркнули в "Газпроме".

Новое оборудование уже успешно применяется при капитальном ремонте на участке газопровода "Пунга - Ухта - Грязовец III" в Ханты-Мансийском автономном округе. В дальнейшем технологию лазерной сварки в полевых условиях "Газпром" будет использовать при капитальном ремонте и строительстве магистральных газопроводов. В том числе, из труб нового поколения, рассчитанных на рекордное для сухопутных газопроводов рабочее давление 150 атмосфер.