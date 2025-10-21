Корректировку проекта полукольца в Чебоксарах планируют завершить в 2026 году

Оно свяжет три района

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 21 октября. /ТАСС/. Корректирование проектно-сметной документации по поэтапному строительству третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое свяжет три района, планируется завершить во втором полугодии 2026 года. Первый этап строительства может начаться в 2027 году, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии с жителями республики.

"Сейчас идут работы по исправлению проектно-сметной документации. <…> Можно ожидать <…> окончание [работ во второй половине] 2026 года, а дальше можно уже планировать <…> реализацию", - отметил Николаев, отвечая на вопрос о планах по реализации первого этапа строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах.

Глава региона добавил, что строительство трассы может начаться в 2027 году. "Очень надеюсь, что <…> в 2027 году, край - в 2028 - мы начнем <…> реализовывать и закончим к 2030 году", - уточнил руководитель республики.

В 2020 году глава Чувашии Олег Николаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой поддержать строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое соединит три района города и несколько жилых микрорайонов. Власти отмечали, что проект разделен на три этапа.