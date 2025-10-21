Путин поинтересовался у главы Росприроднадзора, как следят за сокращением выбросов
Редакция сайта ТАСС
11:00
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой поинтересовался, как именно ведомство отчитывается о работе над сокращением вредных выбросов в атмосферу.
"Вредные выбросы в атмосферу - у нас программа существует соответствующая, по городам, - напомнил глава государства. - Мы отчитываемся чем? Вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением?"
Радионова заверила Путина, что курирующий надзорное ведомство вице-премьер Дмитрий Патрушев требует реального отчета - "не по бумаге, а отчета результатами инструментальных замеров".