Путин поинтересовался у главы Росприроднадзора, как следят за сокращением выбросов

Светлана Радионова заверила президента РФ, что курирующий надзорное ведомство вице-премьер Дмитрий Патрушев требует реального отчета

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой поинтересовался, как именно ведомство отчитывается о работе над сокращением вредных выбросов в атмосферу.

"Вредные выбросы в атмосферу - у нас программа существует соответствующая, по городам, - напомнил глава государства. - Мы отчитываемся чем? Вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением?"

Радионова заверила Путина, что курирующий надзорное ведомство вице-премьер Дмитрий Патрушев требует реального отчета - "не по бумаге, а отчета результатами инструментальных замеров".