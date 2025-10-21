"Аэрофлот" поддержал идею спрямления южных авиамаршрутов

Полеты по всем южным направлениям выполняются "с большим дополнительным запасом по времени", сообщил гендиректор группы Сергей Александровский

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" поддерживает идею спрямления авиамаршрутов на юг страны, при принятии такого решения в компании готовы рассмотреть увеличение рейсов по ряду направлений. Об этом сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в ходе выступления в Совете Федерации.

"Решение не за нами, но если оно состоится, мы безусловно его поддерживаем. Потому что оно даст высвобождение дополнительных ресурсов, дополнительных самолетов для увеличения объемов перевозок, в том числе внутри Российской Федерации, ну и в целом благоприятно повлияет <…> на экономику этих рейсов", - сказал он.

По словам Александровского, полеты по всем южным направлениям выполняются "с большим дополнительным запасом по времени". Он добавил, что в случае уменьшения времени полетов, группа готова рассмотреть увеличение количества рейсов по ряду направлений.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что авиакомпании ищут способы поддержать пассажиропоток и рассчитывают на смягчение ограничений на юге страны, а эффект от спрямления южных маршрутов оценивается в дополнительные 5 млн пассажиров.