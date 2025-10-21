В России с 2027 года заработает региональный экспортный стандарт

Существующий набор инструментов позволяет определить отрасли, продукция которых может быть востребована для внешней торговли, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Региональный экспортный стандарт, который сейчас работает в 85 субъектах страны, с 2027 года заработает по всей России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Он [региональный экспортный стандарт] сейчас применяется в 85 субъектах, а с 2027 года будет использоваться по всей стране", - указал глава кабмина.

Существующий набор инструментов "позволяет определить приоритетные отрасли, продукция которых может быть востребована для внешней торговли", пояснил глава кабмина. А предприятиям предоставить доступ на электронные торговые площадки, возможность сопровождения сделок и продвижения товаров, добавил премьер.