Росприроднадзор поддерживает создание экологического кодекса России

Весь массив документов, принятых в этой сфере за пять лет, можно было бы кодифицировать, отметил глава ведомства Светлана Радионова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила вернуться к инициативе по созданию экологического кодекса страны.

По ее словам, весь массив документов, принятых в этой сфере за пять лет, можно было бы кодифицировать. "Мы знаем, что наши коллеги из Белоруссии над этим работают, Китай разрабатывает сейчас очень неплохой проект экологического кодекса. И мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании или обсуждении экологического кодекса. Это поможет нам систематизировать законодательство, бизнесу понять, что же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа", - сказала Радионова.

Она также отметила, что ведомство выигрывает почти 87% судебных дел против загрязнителей экологии. "Мы выигрываем в судах практически 87% судебных исков. Это говорит о том, что мы не приходим зря. И фактически сейчас все знают, что если Росприроднадзор пришел, то, значит, эти деньги мы обязательно взыщем, и они также пойдут на экологию, потому что все эти принципы взаимосвязаны", - подчеркнула Радионова.

В этом году сумма экосбора составила уже 20 млрд руб. против плановых 7 млрд руб. "Гордимся успехами реформы расширенной ответственности производителей. Мы собрали 20 миллиардов, это рекордная сумма. У нас был план семь. В этом году, исходя из того законодательства, которое было принято, мы эти деньги собрали", - добавила она.