ГД одобрила в I чтении бессрочное право Роскосмоса по распоряжению госимуществом

По сути речь идет не о перераспределении собственности, а о закреплении логики управления, которая уже сложилась за последние годы, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет за госкорпорацией "Роскосмос" полномочия по управлению государственным имуществом предприятий ракетно-космической отрасли на постоянной основе.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), эти функции действуют лишь до конца 2025 года, и без принятия закона с 1 января 2026 года управление сотнями предприятий и учреждений, государственными унитарными предприятиями оказалось бы в подвешенном состоянии. Законопроект, по его словам, фактически устраняет эту временную рамку и превращает переходный порядок в постоянный.

"Суть поправок проста: корпорация получает право от имени государства быть учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность и назначать руководителей. Эти механизмы уже применяются в отрасли, но до сих пор их приходилось ежегодно продлевать отдельными законами. Теперь все процедуры описаны прямо в тексте основного закона о Роскосмосе, включая возможность обращаться в суд, если государственное имущество используется неправомерно", - указал он.

По сути речь идет не о перераспределении собственности, а о закреплении логики управления, которая уже сложилась за последние годы, считает парламентарий. "После преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества их акции переданы в корпорацию, а федеральные учреждения остались под ее надзором. Благодаря законопроекту исчезает риск правового пробела, который мог возникнуть в момент окончания переходного периода. Для работников предприятий и подрядчиков ничего не меняется: все действующие договоры, права и обязательства сохраняются", - отметил Гаврилов.

Принятие документа позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на Роскосмос, и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок, подчеркнул депутат.