"Логика молока" с начала 2025 года экспортировала продукцию на 2,7 млрд рублей

Компания ожидает рекордные объемы поставок к концу года, отметил председатель ее совета директоров Руслан Алисултанов

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Логика молока" (бывшая Health & Nutrition) с начала 2025 года экспортировала продукцию на 2,7 млрд рублей, к концу года ожидает рекордные объемы поставок. Об этом заявил председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Логика молока" в 2025 году экспортировала продукцию на 2,7 млрд рублей, к концу года ожидает рекордные объемы поставок. Мы видим, что наша продукция может конкурировать с другими игроками на международных рынках, она воспринимается как качественная, экологичная. С нашей точки зрения, для развития экспорта необходимо сформировать актуальную, обновляемую и доступную для всех базу нормативных документов иностранных государств, упростить сертификацию, адаптировать упаковку и объединять усилия производителей для продвижения", - сказал Алисултанов.

Он подчеркнул, что российская молочная отрасль вышла на высокий уровень самообеспечения, потребление внутри страны - на рекордном уровне. "Это фундамент, который позволяет работать на внешних рынках без ущерба для российского потребителя", - отметил он.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября.