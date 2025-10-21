Росатом и Центр энергетики АСЕАН намерены сотрудничать в области мирного атома

Подписание соответствующего меморандума состоялось на полях Энергетического форума стран АСЕАН в Куала-Лумпуре

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росатом и Центр энергетики АСЕАН подписали меморандум о развитии двустороннего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, подписание состоялось на полях Энергетического форума стран АСЕАН в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"В рамках форума состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Центром энергетики АСЕАН и компанией "Росатом международная сеть" (РМС). Документ подписали генеральный директор ЧУ "РМС" Вадим Титов и исполнительный директор Центра Разиб Давуд. Меморандум предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, включая повышение общественной осведомленности об атомных технологиях, развитие научного и кадрового потенциала, совершенствование инфраструктуры и проведение исследований", - говорится в сообщении.