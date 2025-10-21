В РФ количество документов в строительстве сократили более чем вдвое с 2019 года

Для контроля за темпами снижения административной нагрузки Минстрой ежеквартально мониторит продолжительность инвестиционно-строительного цикла в регионах, по итогам которого составляется рейтинг субъектов, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество документов в строительной отрасли удалось снизить более чем в два раза с 2019 года - с 1 168 до 567. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В целом с начала 2019 года в стране мы смогли сократить количество необходимых согласований (в строительной отрасли - прим. ТАСС) в три раза - с 96 до 32 процедур. Кроме того, более чем вдвое уменьшить количество документов, необходимых для реализации строительных проектов, - с 1 168 до 567. Сейчас эта работа продолжается в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства", который с 2025 года стал частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - приводятся в сообщении его слова.

Для контроля за темпами снижения административной нагрузки Минстрой РФ ежеквартально мониторит продолжительность инвестиционно-строительного цикла в регионах, по итогам которого составляется рейтинг субъектов, отметил Хуснуллин. По последним данным, лучшие показатели зафиксированы в 58 регионах, получивших от 22 до 31 балла. Лидером рейтинга с 31 баллом стала Москва, среди регионов с лучшими результатами также Сахалинская, Курганская и Новгородская области. Во второй группе 25 субъектов с результатом от 13 до 21 балла: Кемеровская область - Кузбасс, Калининградская и Пензенская области.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в рамках мониторинга в субъектах оцениваются качество осуществления продолжительности инвестиционно-строительного цикла, "нормативный" потенциал для реализации проектов, скорость и качество адаптации регионального законодательства к изменениям на федеральном уровне и другие параметры. "В 2019 году строительство объектов от начала проектирования до получения разрешительных документов о вводе в эксплуатацию занимало в среднем 2 181 день, а это 5-6 лет. Сейчас инвестиционно-строительный цикл сократился приблизительно до 1 211 дней, а это 3 года и 3 месяца", - приводятся в сообщении слова министра.