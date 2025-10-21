Биржевая цена на АИ-92 продолжает расти и обновляет рекорд

Она достигла 74,392 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах прибавила 0,08% и пятый день подряд обновляет исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах достигла 74,392 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,02% и составила 79,606 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день не изменилась и составила 64,939 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на 0,17% - до 63,583 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 0,07%, до 77,654 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 1,5% - до 21,932 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) не изменилась и составила 80,203 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 4,77% - до 22,115 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).