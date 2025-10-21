ГД одобрила в I чтении порядок идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО

Соответствующим документом также вносится поправка в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается идентификация выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц на этапе начала выплат этим лицам. Документ был инициирован группой депутатов.

В настоящее время при заключении договора НПО или долгосрочных сбережений в пользу третьего лица требуется идентификация выгодоприобретателя на этапе заключения договора. Законопроект предлагают освободить от этой обязанности компании на этапе заключения договора по аналогии с уже действующим исключением для договоров страхования в пользу третьих лиц. Проверку, как и в случае с договорами страхования, предлагается проводить только перед выплатами.

"Законопроект уравнивает правила идентификации выгодоприобретателя при заключении договора страхования в пользу третьего лица и правила идентификации выгодоприобретателя при заключении договора в пользу третьих лиц по негосударственному пенсионному обеспечению и договору по формированию долгосрочных сбережений", - говорится в пояснительной записке.

Документом также вносится поправка в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вносится поправка о том, что при наличии подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма компании обязаны провести полноценную идентификацию.