На Украине собираются третий год подряд брать с банков "сверхналог" 50%

Cтавка налога будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно и начисляться раз в квартал, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который продлевает еще на один год введение "сверхналога" в размере 50% на прибыль банков. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Рада поддержала очередное повышение налогов для банков в первом чтении. Уже в третий раз парламент принимает решение, которое обещали сделать только на один год: налог увеличивается с 25% до 50%", - написал он в Telegram-канале.

Он пояснил, что ставка налога будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно и начисляться раз в квартал. По информации Железняка, ожидается, что это позволит привлечь в бюджет около 15-23 млрд гривен ($359 млн - $550,8 млн по курсу Нацбанка Украины) в 2026 году и примерно 5 млрд ($119 млн) в 2027 году.

В первый раз эта мера была введена в декабре 2023 года как временная. До этого стандартная ставка налога на прибыль предприятий на Украине составляла 18%. Необходимость этого шага объясняли критическим дефицитом доходных статей бюджета, а также тем, что банки якобы получают сверхприбыль в военное время. Железняк тогда сообщил, что резкое увеличение налогов на прибыль банков также было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения программ поддержки Украины.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.