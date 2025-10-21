В Новосибирске "Алроса" представила бриллианты стоимостью больше 1 млрд рублей

Особое внимание инвесторов привлекли инвестиционные сеты

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Алроса" представила в Новосибирске бриллианты инвестиционного класса из коллекции Alrosa Diamond Exclusive общей стоимостью свыше миллиарда рублей. Особое внимание инвесторов привлекли инвестиционные сеты, составленные из редких бриллиантов схожих характеристик. Об этом говорится в сообщении компании.

Инвестиционные сеты Alrosa Diamond Exclusive представляют собой бриллиантовые композиции, сформированные как готовые инвестиционные активы. Каждый сет включает от двух до нескольких бриллиантов, сочетающихся по цвету, чистоте, форме и пропорциям. Они тщательно отбираются и оцениваются экспертами, представляя собой структурированные лоты для долгосрочных инвестиций.

В Новосибирске было представлено шесть сетов, стоимость самого дорогого из которых превышает 120 млн рублей. В его состав вошли шесть бесцветных бриллиантов, включая два огранки "груша" весом более 10 карат каждый, с идентичными оценками по цвету (G) и чистоте (VS1).

Помимо сетов, гостям показали отдельные бриллианты инвестиционного класса, в частности, 15-каратный бриллиант фантазийного желтого цвета овальной формы и 13-каратный бесцветный бриллиант "Русской огранки" с идеальным качеством огранки, полировки и симметрии.

Программа Alrosa Diamond Exclusive крупнейшей в мире группы алмазодобывающих компаний "Алроса" является инструментом для инвестиций. В коллекции Alrosa Diamond Exclusive представлено свыше 400 редких инвестиционных бриллиантов.