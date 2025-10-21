План по доходам бюджета Калининградской области увеличили на 6,4 млрд рублей

Кроме того, из федерального бюджета региону дополнительно выделят 1,7 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Калининградской области приняли поправки в проект регионального закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". План по налоговым и неналоговым доходам в 2025 году увеличился на 6,4 млрд рублей, сообщили в областном Минфине.

"В соответствии с изменениями в бюджете на текущий год на 6,4 млрд руб. увеличивается план по налоговым и неналоговым доходам. В основном это связано с существенным ростом поступлений по двум доходным источникам - налогу на прибыль организаций и доходов от управления остатками на едином казначейском счете. План по ним увеличивается соответственно на 3,5 и 2,5 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Кроме того, из федерального бюджета региону дополнительно выделяются 1,7 млрд рублей. Из них на строительство дорог потратят 486 млн рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения - 422 млн рублей, на социальные выплаты - 406 млн рублей.

Дополнительные средства предусмотрены на финансирование бюджетных услуг, в основном на заработную плату с учетом показателей, установленных указами президента РФ для отдельных категорий работников бюджетной сферы, добавили в Минфине Калининградской области.

"Фонд оплаты труда бюджетников увеличится на 240 млн руб., из которых 150 млн руб. - дополнительные средства учреждениям образования, 50 млн руб. - учреждениям социальной защиты, 40 млн руб. - учреждениям культуры", - говорится в сообщении регионального Минфина.

Также дополнительные средства выделяются на субсидирование предприятий ЖКХ: 300 млн рублей направят на развитие систем тепло- и водоснабжения и организацию отопительного сезона.

На 100 млн рублей увеличена поддержка сельскохозяйственного производства. В целом отрасль сельского хозяйства и рыболовства в 2025 году профинансируют на 3,3 млрд рублей.

"Существенно сокращается плановый дефицит бюджета-2025 - с 12 до 4 млрд руб. В этом году Минфин не планирует привлекать в региональный бюджет коммерческие заимствования, соответственно на 800 млн руб. сокращаются расходы на обслуживание государственного долга", - говорится в сообщении профильного министерства.

С учетом изменений основные параметры областного бюджета на 2025 год таковы: доходы составят 139,4 млрд рублей, расходы - 143,6 млрд рублей. Дефицит - 4,2 млрд рублей.