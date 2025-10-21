Минэнерго намерено сократить количество территориальных сетевых организаций

Директор департамента оперативного управления в ТЭК Елена Медведева отметила, что ведомство сохраняет планы по сокращению числа таких организаций до 3-4 в каждом регионе

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Количество территориальных сетевых организаций (ТСО) в 2026 году должно быть сокращено до целевого показателя. Об этом заявила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Елена Медведева на совещании "Вопросы реализации законодательства Российской Федерации в отношении системообразующих территориальных сетевых организаций", прошедшем в Совете Федерации.

По ее словам, Минэнерго планомерно продолжает работу по снижению количества ТСО во всех регионах. Министерство сохраняет планы по сокращению числа таких организаций до 3-4 в каждом регионе.

"Критерии крупности ТСО были введены такие, что на 1 января 2025 года мы предполагали, что останется 400 ТСО. Но, как показала практика, их осталось намного больше, мы цель не достигли. <…> Мы предполагаем, что в 2026 году мы достигнем того количества ТСО, которое ставили как целевое", - сказала она.

Медведева пояснила, что целевой показатель числа ТСО не удалось достичь в связи с тем, что некоторые собственники электросетевых объектов искусственно объединяли организации для того, чтобы поддержать статус территориальной сетевой организации.

"В сентябре этого года вышли изменения в критерии ТСО. Они были ужесточены за счет введения требования, что теперь учитывается для того, чтобы подтвердить количественные характеристики в виде протяженности линий электропередачи и трансформаторной мощности, учитываются только объекты, которые находятся на праве собственности и никакое другое", - подчеркнула она.

Закон о системообразующих территориальных сетевых организациях вступил в силу 1 сентября 2024 года. Он предполагал создание в каждом субъекте РФ системообразующих ТСО - единого центра ответственности, который будет осуществлять функцию "одного окна" для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций, эксплуатировать бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и устранять масштабные аварии на сетях прочих территориальных сетевых организаций по решению регионального штаба по надежности.

Статус региональной системообразующей электросетевой организации присваивается крупнейшей ТСО в регионе на основании критериев, которые установил кабмин.