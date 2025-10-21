Выручка производителя Лабубу выросла на 250%

Этот показатель от реализации продукции за рубежом увеличился на 365%-370%

Редакция сайта ТАСС

Игрушки Лабубу © Валерия Калугина/ ТАСС

ГОНКОНГ, 21 октября. /ТАСС/. Выручка за третий квартал китайской компании Pop Mart - производителя игрушек Лабубу - выросла на 250% в годовом исчислении. Об этом говорится в предварительном отчете компании на сайте Гонконгской биржи.

Читайте также

TikTok, DeepSeek и Лабубу — мягкая сила: почему Китай готов ею делиться

Согласно отчету, рост выручки внутри материкового Китая в третьем квартале 2025 года составил 185%-190% по сравнению с 2024 годом. Выручка от реализации продукции за рубежом увеличилась на 365%-370%. Данные пока не прошли внешний аудит и будут скорректированы позже.

Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Labubu начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.