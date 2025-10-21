Стоимость золота снижается более чем на 3%

По состоянию на 15:30 мск, она торговалась на уровне $4 236,5 за тройскую унцию

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрирует снижение более чем на 3%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:14 мск, цена на драгметалл составляла $4 226,1 за тройскую унцию (-3,06%). По состоянию на 15:30 мск, стоимость золота замедлила снижение и торговалась на уровне $4 236,5 за тройскую унцию (-2,82%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находилась на уровне $48,67 (-5,28%).