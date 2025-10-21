Генпрокуроры России и Киргизии обсудили договор возврата активов из-за рубежа

Генпрокурор РФ Александр Гуцан подчеркнул, что в современных условиях все государства сталкиваются с новыми угрозами в сфере безопасности

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Генпрокуроры России и Киргизии Александр Гуцан и Максат Асаналиев обсудили вопрос разработки международного договора СНГ о возврате активов из-за рубежа.

"Знаю, что в Кыргызстане особое внимание уделяется возврату активов из-за рубежа, - сказал генпрокурор России на встрече с киргизским коллегой. - Пользуясь случаем, выражаю признательность за готовность к совместной работе над проектом международного договора по данному вопросу между государствами Содружества".

Он подчеркнул, что в современных условиях все государства сталкиваются с новыми угрозами в сфере безопасности, особую тревогу представляет стремительный рост транснациональной организованной преступности, использование информационных технологий в криминальных целях. И для противодействия современным вызовам большое значение имеет подрыв экономических основ преступности.

Также в ходе встречи с киргизским коллегой на полях 35-го заседания Координационного совета генпрокуроров СНГ Гуцан отметил, что основой любой успешной профессиональной деятельности были и остаются квалифицированные кадры. Он предложил генпрокурору Киргизии продолжать практику взаимных учебных мероприятий в целях передачи передового опыта прокурорского надзора.