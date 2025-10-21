Бывшая материнская компания "Яндекса" открыла дата-центр в Израиле

Нидерландская Nebius открыла центр обработки данных ИИ и запустила облачную платформу Nebius AI Cloud

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 21 октября. /ТАСС/. Нидерландская Nebius, бывшая материнская компания "Яндекса", открыла в Израиле новый центр обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) и запустила облачную платформу Nebius AI Cloud, основанную на архитектуре Blackwell от корпорации Nvidia. Об этом сообщила компания 20 октября.

Отмечается, что ИИ-платформа стала "одним из первых в стране публично доступных решений подобного уровня". По данным Nebius, инфраструктура, размещенная в израильском городе Модиин, включает 4 тыс. вычислительных модулей Nvidia, высокоскоростную сеть и полный набор программного обеспечения для работы с ИИ-моделями.

По оценкам директора по развитию Nebius Романа Чернина, запуск платформы "укрепит технологическую экосистему Израиля, которая уже играет ключевую роль в развитии ИИ в здравоохранении, сельском хозяйстве и кибербезопасности".

Руководитель Nvidia в Израиле Нати Амстердам также подчеркнул, что появление инфраструктуры Nebius "открывает новую главу в развитии экосистемы ИИ в стране, обеспечивая суверенный доступ к вычислительным возможностям и программному обеспечению".

О Nebius

16 июля 2024 года несколько зарубежных стартапов, которые ранее входили в структуру Yandex N.V. - экс-головной компании российского "Яндекса", - объявили о запуске компании Nebius, которая пришла на смену самой Yandex N.V. Ее руководителем стал бывший глава и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. Nebius объединила еще три бывших стартапа - Toloka, TripleTen и Avride, которые сохранят свои бренды. Команда объединенной компании состоит из выходцев из Microsoft, Amazon, "Яндекса" и других мировых компаний.