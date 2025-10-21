"Фосагро" ждет в 2026 году выпуска более 12 млн тонн удобрений

В компании видят потенциал для увеличения объемов производства по сравнению с 2025 годом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Фосагро" планирует в 2026 году произвести более 12 млн тонн удобрений и видит потенциал роста, пока сохраняет на 2025 год прогноз по выпуску 12,5 млн тонн, сообщил ТАСС глава компании Александр Гильгенберг.

"Мы по итогам девяти месяцев видим, что программа выполняется. На сегодняшний день мы намерены достичь озвученных нами цифр - 12,5 млн тонн, которые прогнозировали в конце прошлого года. Но окончательную оценку, будет корректировка или нет, мы озвучим после совета директоров, который состоится в ноябре", - сказал он, уточнив, что на заседании совета будут рассмотрены итоги работы за девять месяцев и ожидаемый год.

"В 2026 году мы гарантированно перевалим за 12 млн тонн производства минеральных удобрений. Ряд инвестиционных проектов, которые мы реализуем в 2025 году, в частности, по развитию нашего производства в Саратовской области, начнут давать основной эффект в следующем году. Мы видим потенциал для увеличения объемов производства по сравнению с 2025 годом", - добавил глава компании.

В 2024 году "Фосагро" нарастила производство удобрений на 4,3%, до рекордных 11,467 млн тонн, выпуск продукции - на 4,3%, до 11,8 млн тонн.