Экономический форум в Нижнем Новгороде планируют проводить ежегодно

Губернатор Глеб Никитин поприветствовал участников мероприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Международный экономический форум планируется проводить ежегодно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Для нас огромная честь принимать на нижегородской земле лидеров бизнеса, представителей дипломатического корпуса, международных организаций и экспертного сообщества. <…> Уже сегодня Нижегородская область торгует более чем со 120 странами мира, а объем внешней торговли превышает 9 млрд долларов. Мы создаем здесь, в сердце России, надежную платформу для долгосрочного партнерства. В наших планах - проводить международный экономический форум в Нижнем Новгороде ежегодно", - поприветствовал глава региона участников Международного форума внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Отмечается, что более 500 участников, среди которых представители власти, бизнеса и экспертного сообщества из девяти стран, лично принимают участие в форуме. "Для нас как для региона и, я уверен, для нижегородского предпринимательского сообщества это очень важное событие, потому что впервые мы постарались собрать всех наших иностранных друзей и партнеров в одном месте. <…> Форум действительно должен стать ежегодным событием, потому что Нижегородская область в высшей степени заслуживает того, чтобы был свой экономический форум", - сказал журналистам зампред облправительства, председатель оргкомитета форума Дмитрий Старостин.

В Нижнем Новгороде на площадке академии "Маяк" проходит VI Международный внешнеэкономический форум "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик".