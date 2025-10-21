Россия и Саудовская Аравия обсудят партнерство на бизнес-форуме в Эр-Рияде

Мероприятие направлено на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Девятое заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии (МПК) и бизнес-форум пройдут 6 ноября в Эр-Рияде. Мероприятия призваны укрепить динамично растущее торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, сообщили в Росконгрессе.

"Двусторонняя торговля между Россией и Саудовской Аравией демонстрирует устойчивый рост: по итогам прошлого года ее объем увеличился более чем на 60%. Активно развиваются инвестиционные связи: за последнее десятилетие реализовано свыше 40 совместных проектов в сфере IT, транспорта, инфраструктуры, нефтехимии и других отраслей", - отметил вице-премьер России и сопредседатель МПК Александр Новак.

Он также подчеркнул символичность предстоящих событий на фоне подготовки к 100-летию установления дипломатических отношений в 2026 году. Кроме того, в будущем году королевство выступит страной - гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Бизнес-форум "Россия - Саудовская Аравия", который пройдет на полях заседания межправкомиссии, станет ключевой площадкой для диалога между представителями власти и бизнеса двух стран. С российской стороны организаторами выступают Фонд "Росконгресс", Российско-Саудовский и Российско-Арабский деловые советы при поддержке правительства и Минэкономразвития РФ.

Программа форума охватит широкий круг тем, включая торговлю и инвестиции, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, транспорт, логистику, туризм и цифровизацию. Ожидается участие представителей политических и деловых кругов, экспертов и СМИ.

Ранее, на полях "Российской энергетической недели", Александр Новак провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдель Азизом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и положительную динамику по ключевым направлениям.