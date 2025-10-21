Мишустин: в России добились снижения наценок на товары первой необходимости

Недавно правительством утвержден новый план развития конкуренции на период до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительству РФ в рамках действующего плана развития конкуренции удалось добиться кратного снижения наценок на товары первой необходимости. Об этом в ходе стратегической сессии сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер рассказал, что в конце года завершается реализация действующего национального плана развития конкуренции. "В его рамках проводился постоянный мониторинг в части продуктов питания, велась работа с торговыми сетями, удалось добиться кратного снижения наценок по товарам так называемой первой цены в наиболее доступных своих сегментах, расширялась биржевая торговля для балансировки спроса и предложений, активно шло насыщение аптек лекарственными препаратами", - перечислил Мишустин.

Недавно правительством, по словам главы кабмина, утвержден новый план развития конкуренции на период до 2030 года. Он нацелен на содействие достижению национальных целей, которые определил президент. Действует также проект развития конкуренции, его задача - формирование эффективной системы в этой сфере на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном.

"Сделать предстоит, конечно, еще очень многое. Важно добиваться того, чтобы инструменты государственной политики стимулировали бизнес к внедрению современных инновационных методов работы", - резюмировал премьер.