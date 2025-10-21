Глава британского Минфина назвала сильным ущерб экономике от Brexit

По словам Рейчел Ривс, поэтому страна восстанавливает отношения с Евросоюзом, чтобы сократить некоторые из расходов, которые были добавлены к бизнесу с 2016 года и с момента официального выхода Британии из ЕС

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Выход Великобритании из состава Евросоюза нанес больший, чем считалось ранее, ущерб экономике страны. Об этом заявила глава Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая на региональном инвестиционном саммите в Бирмингеме.

"Мы знаем, что меры жесткой экономии [в период финансового кризиса], сокращение капиталовложений и Brexit больше сказались на нашей экономике, чем предсказывалось тогда. Вот почему мы без зазрения совести восстанавливаем наши отношения с Евросоюзом, чтобы сократить некоторые из тех расходов, которые, на мой взгляд, были неоправданно добавлены к бизнесу с 2016 года и с момента нашего официального выхода [из ЕС] несколько лет назад", - сказала канцлер казначейства, слова которой приводит газета The Guardian.

Ранее британские СМИ писали, что Ривс в бюджетном послании в ноябре планирует представить меры по повышению налогообложения на фоне экономических трудностей в королевстве. По данным прессы, лейбористское правительство намерено возложить вину за рост налогов на лидера самой популярной в стране правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража, который был одним из идеологов Brexit.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.