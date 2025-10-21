Сийярто сообщил о расширении сотрудничества с США в энергетике

В том числе речь идет об использовании атомной энергии, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Венгрия расширит сотрудничество с США в области энергетики, в том числе использовании атомной энергии, включая создание и установку малых модульных ядерных реакторов (ММР). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон.

Он намерен провести встречи в Конгрессе и администрации США, а также с руководством американских компаний.

"Мы значительно расширяем сотрудничество в области энергетики и добавим в него очень мощный ядерный компонент", - сказал глава МИД в интервью венгерской телекомпании М1. Он напомнил, что в Венгрии уже в течение 40 лет действует атомная электростанция в Пакше, которая дает примерно половину всей вырабатываемой электроэнергии в стране.

"Соединенные Штаты также используют ядерную энергию, и в предстоящий период венгерско-американское энергетическое сотрудничество будет расширено за счет ее активного использования. В дополнение к крупным АЭС началось технологическое развитие небольших модульных атомных электростанций", - отметил Сийярто.

Он уточнил, что между венгерскими и американскими компаниями было подписано соглашение о разработке и использовании этих технологий.

"Мы будем исследовать и продвигать их в Венгрии", - сообщил министр. При этом он утверждал, что "американские технологии [ММР] являются самыми передовыми и есть шанс использовать их в ближайшее время".

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия начинает работу по сооружению на своей территории малого модульного ядерного реактора по технологии американской корпорации GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Венгерская компания Hunatom, занимающаяся вопросами ядерной энергетики, подписала соглашение с польской Synthos Green Energy, которая использует технологии GE Vernova и внедряет их в странах Восточной Европы.

Создание ММР считается одним из перспективных направлений в ядерной энергетике. Разработкой этих технологий активно занимаются госкорпорация "Росатом", а также ряд европейских и китайских компаний.

О саммите Россия - США

В интервью М1 Сийярто не сказал о подготовке визита в Будапешт президента США Дональда Трампа, который планирует встретиться там с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Не спрашивал об этом и венгерский тележурналист, задававший министру вопросы, хотя считалось, что именно это является главной целью его поездки в Вашингтон.

В четверг, 16 октября, Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".

Венгрия придает очень большое значение не только предстоящему российско-американскому саммиту, который может стать важным шагом на пути урегулирования конфликта на Украине, но и американо-венгерским переговорам, рассчитывая сконцентрировать их на вопросах экономики. Будапешт заинтересован, в частности, в возобновлении соглашения с США об избежании двойного налогообложения, которое не было продлено администрацией Джо Байдена.