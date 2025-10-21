Акции производителей отечественного ПО резко выросли после слов Силуанова о НДС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Акции российских компаний в IT-сфере на Московской бирже прибавляли до 5,6%, свидетельствуют данные торгов. Причиной положительной динамики стали слова министра финансов РФ Антона Силуанова о возможном сохранении льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО).

По данным на 13:00 мск, акции группы "Позитив" росли на 5,69%, поднимаясь до 1 230,4 рублей за бумагу. На 13:01 мск обыкновенные акции группы "Астра" прибавляли 5,4% и составляли 313,1 рублей за бумагу. Котировки компании Softline находились на уровне 86,9 рублей за бумагу (+3,26%), свидетельствуют данные на 13:17 мск.

По состоянию на 16:30 мск ценные бумаги группы "Позитив" замедлили рост и торговались на уровне 1 174,8 рублей (+0,91%). В то же время обыкновенные акции группы "Астра" составляли 307,9 рублей (+3,65%), а ценные бумаги компании Softline замедлили рост до 85,12 рублей. (+1,14%).

Министр финансов Антон Силуанов во вторник сообщил журналистам в кулуарах Госдумы о том, что ведомство рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения.

Ранее крупнейшие российские IT-ассоциации - "Руссофт", Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и "МИТ - Мы ИТ" - попросили сохранить льготу по уплате НДС при реализации российского программного обеспечения (ПО). Соответствующие письма были направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс предусматривает отмену льготы по НДС при реализации российского программного обеспечения, а также повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15% для IT-отрасли.