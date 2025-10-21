TVM: премьер Мадагаскара объявил о курсе на строгую экономию бюджета

Все госслужащие, отмечает Херинцалама Радзаунаривелу, призваны предпринимать усилия к восстановлению нормальной работы административного аппарата, проявлять дисциплину и усердие

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 21 октября. /ТАСС/. Назначенный премьер-министром Республики Мадагаскар на переходный период Херинцалама Радзаунаривелу объявил о мерах строгой экономии бюджета. Об этом сообщил национальный телеканал TVM со ссылкой на распоряжения главы правительства.

Все госслужащие, отмечает Радзаунаривелу, призваны предпринимать усилия к восстановлению нормальной работы административного аппарата, проявлять дисциплину и усердие. Руководителям ведомств следует провести инвентаризацию государственного имущества, жестко контролировать расходование бюджетных средств. Вплоть до завершения аудита отменяются все служебные командировки за границу, за исключением санкционированных канцелярией премьера. Виновные в растрате понесут всю тяжесть наказания.

Вместе с тем премьер подтвердил, что новое правительство Мадагаскара, которое еще предстоит сформировать, будет исполнять все взятые страной на себя обязательства.

Новый глава правительства был назначен 20 октября президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной, который пришел на смену Андри Радзуэлине. Радзуэлина был 14 октября отстранен от власти Национальной ассамблеей (нижней палатой парламента) Мадагаскара ввиду его отсутствия в результате массовых антиправительственных выступлений.