Прямые рейсы из Екатеринбурга в Аланью планируют запустить весной

Вопрос обсуждают с турецкой стороной

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Аланью в Турции может состояться весной. Соответствующий вопрос обсуждается с турецкой стороной, сообщил ТАСС по итогам расширенного заседания правления Уральской ассоциации туризма президент ассоциации, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Мальцев.

"В весеннюю навигацию [реализуем запуск]", - прокомментировал он возможные сроки реализации договоренности о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Аланью по итогом переговоров с турецкой стороной.

Прямые рейсы из Екатеринбурга запущены в Анталью и Стамбул, в летний период - в Даламан, добавил Мальцев.