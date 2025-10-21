"Автоваз" в 2026 году может произвести около 400 тыс. машин

Это произойдет при условии, что общий рынок новых легковых авто в России в этот период составит прогнозируемые 1,5 млн единиц, отметил глава компании Максим Соколов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Автоваз" может выпустить около 400 тыс. автомобилей в 2026 году - при условии, что общий рынок новых легковых авто в РФ в этот период составит прогнозируемые 1,5 млн единиц. Об этом журналистам в кулуарах форума "Сделано в России" сообщил глава компании Максим Соколов.

"Мы выносим (производственный план - прим. ТАСС) на следующий год на рассмотрение и утверждение совета директоров. Исходим, конечно, из общих объемов рынка, которые, по нашему предположению, на сегодняшний день составят около полутора миллионов (новых реализованных легковых авто - прим. ТАСС) в 2026 году. Ну и, соответственно, с учетом той доли, которую традиционно и объективно может занимать "Автоваз", с учетом промышленной политики сегодняшней, где-то мы видим, что планка будет в пределах 400 тыс. автомобилей", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как добавил Соколов, плановый объем производства на 2025 год, утвержденный советом директоров, составляет чуть более 320 тысяч автомобилей "различных модификаций, на различных площадках выпускаемых".

"Поэтому мы уверенно двигаемся по этому плану. И те вынужденные меры, с точки зрения сокращения рабочей недели, они как раз и вызваны необходимостью балансировки производства с нашими запасами, стоками, с объемами продаж при всех факторах влияния рынка. Но, тем не менее, мы четко следуем этому актуальному, утвержденному советом директоров плану", - подытожил глава "Автоваза".