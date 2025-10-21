"Автоваз" планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе с Нового года

Компания пока продолжает работать в четырехдневном режиме

Редакция сайта ТАСС

© Алена Селезнева/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Автоваз" в настоящее время работает в четырехдневном режиме, с Нового года планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Сделано в России".

"Сейчас, да", - подтвердил он, отвечая на вопрос ТАСС о работе автозавода четыре дня в неделю.

"С Нового года планируем вернуться к пятидневной неделе рабочей", - подчеркнул Соколов.

В конце июля 2025 года крупнейший производитель грузовой техники в РФ "Камаз" , Горьковский автомобильный завод, и ЛиАЗ также сообщили о переходе на четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса на рынке грузовых автомобилей, автобусов и из-за критического падения рынка коммерческого транспорта.