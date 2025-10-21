Самарская область намерена развивать применение БПЛА в сельском хозяйстве

Использование технологии в регионе показало хорошие результаты, отметил губернатор Вячеслав Федорищев

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Самарская область планирует начать экспорт услуг, связанных с использованием беспилотников в сельском хозяйстве, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

"Мы как регион являемся ключевым производителем беспилотных систем гражданского назначения, а также начинаем оказывать услугу по обработке полей сельхозназначения с беспилотной составляющей и нашими же удобрениями. В этом году в Самарской области было обработано 250 тыс. га таким образом. <…> Мы сейчас выходим на то, чтобы экспортировать не беспилотники или удобрения, [мы говорим] про полноценный экспорт услуги по повышению производительности в сельхозиндустрии. Это очень серьезное направление", - отметил он.

По словам Федорищева, использование технологии в Самарской области показало хорошие результаты. "Повышается производительность где-то на 30% за счет того, что нет вытаптывания, за счет того, что искусственный интеллект, разработанный в нашем институте, очень хорошо распознает влажность почвы и технологию внесения [удобрений], распознает, где и на каких участках поля есть какая-то зараза, с которой нужно особым образом бороться", - добавил губернатор.

