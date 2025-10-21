ФАС предлагает повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти в 2026 году на 5,1%

В 2025 году суммарный рост тарифов составил 9,9% с учетом дополнительной индексации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать в 2026 году на уровне 5,1% тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Это следует из проекта приказа службы, размещенного на портале правовой информации.

В 2025 году суммарный рост тарифов составил 9,9% с учетом дополнительной индексации, в 2024 году - 7,2%, в 2023 году - 5,994%.

Приказ может вступить в силу с 1 января 2026 года.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино может быть повышен с 3 тыс. 706,91 рубля до 3 тыс. 896,51 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе может подняться с 601,25 рубля до 631,88 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет может быть повышен с 955,82 рубля до 1 004,71 рубля за тонну (без НДС).

Вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда заявлял, что компания выступает за стабильность фискальной политики и определенные новации по тарифам на транспортировку нефти. Он отметил, что применяемый принцип к тарифам на прокачку нефти "инфляция минус" привел к тому, что инфляция в результате вдвое опережает рост тарифов, при этом стоимость трубной продукции за последние пять лет увеличилась в два раза, а энергозатраты - примерно на 70%.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. В ФАС отмечали, что после разовой дополнительной индексации тарифов на транспортировку нефти в 2025 году механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%" сохранится.