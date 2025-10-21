"Новабев групп" планирует удвоить выручку "Винлаб" к 2029 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская алкогольная компания "Новабев групп" рассчитывает удвоить выручку бизнеса "Винлаб" с 87,4 млрд рублей в 2024 году до ориентировочно 200 млрд рублей к концу 2029 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Винлаб", один из лидирующих игроков на российском алкогольном рынке, планирует увеличить выручку до ориентировочно 200 млрд рублей к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения сети магазинов в существующих и новых регионах присутствия, развития и трансформации онлайн-сегмента, а также улучшения ценностного предложения за счет совершенствования функционала программы лояльности и запуска новых услуг", - говорится в сообщении по итогам стратегического совещания, посвященного развитию розничного направления бизнеса "Винлаб".

Согласно утвержденной стратегии до 2029 года, компания также планирует удвоить розничную сеть до порядка 4 тыс. магазинов, увеличить долю выручки от онлайн-каналов до 20% и расширить базу лояльных клиентов до 13 млн человек.

По данным компании, увеличению выручки "Винлаб" могут способствовать развитие розничного направления и выход в новые локации, а также укрепление лидерства в онлайн-сегменте и фокус на среднем и премиальном ценовых сегментах на фоне устойчивого роста алкогольного рынка в РФ.

"Несмотря на хакерскую атаку на Novabev Group, "Винлаб" восстановил работу IT-инфраструктуры и модернизировал собственную систему кибербезопасности. В ходе устранения последствий кибератаки была усовершенствована сетевая инфраструктура", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль сети "Винлаб" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 25%, до 47,5 млрд рублей.

О компании

"Винлаб" - российская сеть супермаркетов напитков, принадлежащая алкогольной компании Novabev Group. Ранее совет директоров "Новабев групп" рассмотрел возможность проведения IPO сети "Винлаб" в среднесрочной перспективе.

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".